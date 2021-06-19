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Зачем? Организаторы Токио-2020 выдадут спортсменам 160 тысяч презервативов, но запретят их использовать
Контрацептивы выдают участникам, начиная с Сеула-1988
10:23
фото - The Guardian
Организаторы Олимпийских Игр-2020 в Токио выдадут спортсменам 160 тысяч презервативов, но запретят их использовать. Об этом сообщает The Guardian.
Спортсмены должны держать социальную дистанцию, иначе могут подвергнуться штрафам и наказаниям вплоть до дисквалификации и депортации из Японии.
Организаторы сообщили, что контрацептивы следует рассматривать исключительно в качестве сувениров. Бесплатные презервативы выдают участникам, начиная с Сеула-1988.
Напомним, жителям Японии разрешили посещать Игры.