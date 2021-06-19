Зачем? Организаторы Токио-2020 выдадут спортсменам 160 тысяч презервативов, но запретят их использовать

Контрацептивы выдают участникам, начиная с Сеула-1988

фото - The Guardian

Организаторы Олимпийских Игр-2020 в Токио выдадут спортсменам 160 тысяч презервативов, но запретят их использовать. Об этом сообщает The Guardian.

Спортсмены должны держать социальную дистанцию, иначе могут подвергнуться штрафам и наказаниям вплоть до дисквалификации и депортации из Японии.

Организаторы сообщили, что контрацептивы следует рассматривать исключительно в качестве сувениров. Бесплатные презервативы выдают участникам, начиная с Сеула-1988.

Напомним, жителям Японии разрешили посещать Игры.