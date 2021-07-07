Заявка сборной Украины в Токио-2020 – меньшего количества олимпийцев у нас еще не было

В Японии выступят 158 украинский спортсменов

Стала известная заявка сборной Украины на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио с 23-го июля по 8-е августа.

В столице Японии Украину представят 158 спортсменов в 25-ти видах спорта (30-ти дисциплинах).

С полной заявкой сборной Украины на Олимпийские игры вы можете ознакомиться здесь.

Эта Олимпиада станет седьмой в истории независимой Украины. К сожалению, в Токио у нас будет самое малое представительство за всю историю – впервые менее 200 спортсменов.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что 70% украинских спортсменов, которые получили лицензии на Олимпийские игры в Токио, уже прошли вакцинацию от коронавируса.