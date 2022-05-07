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Збірна України завоювала ще 12 медалей на Дефлімпіаді-2021

5 з яких вищого ґатунку
Olympics
16:39
Збірна України завоювала ще 12 медалей на Дефлімпіаді-2021
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

В Бразилії завершився 5 день Дефлімпіади-2021.

Збірна України завоювала 12 нагород. Українці зайняли весь подіум на змаганнях зі спортивного орієнтування.

Медалі збірної України за 5 день Дефлімпіади-2021:

Золото: Элисавета Топчанюк (шосейна гонка), Назар Левицький (спортивне орієнтування), Ганна Федосеєва (спортивне орієнтування), жіноча команда з настільного тенісу (Марія Васильєва, Юлія Ходько, Роксолана Будник, Карина Завіновська), чоловіча команда з настільного тенісу (Григорій Кузьменко, Геннадій Закладний, Максим Овчаренко, Антон Велієв).

Срібло: команда змішана естафета з плавання вільним стилем 4x100 (Ілля Султанов, Олексый Литвиненко, Дар’я Тарасенко, Ірина Терещенко), Дмитро Плахотнюк (спортивне орієнтування), Ганна Андросович (спортивне орієнтування), Олексій Лазебник (кульова стрільба з пневматичного пістолету на дистанції 10 м).

Бронза: Владислав Кремляков (плавання на спині на 50 м), Дмитро Левін (спортивне орієнтування), Яна Мельник (спортивне орієнтування).

Медальний залік:

Нагадаємо, що в 4 день турніру наші спортсмени заробили в скарбничку збірної України 8 нагород.

Олег Шумейко-младший
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Дефлимпиада-2021

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