Жесть! Саладуха показала диспансер, в котором проходят медосмотр украинские призеры Олимпиады

В таком здании получилось бы снять хороший фильм ужасов

Призер Олимпийски игр, а ныне депутат Верховной Рады Украины Ольга Саладуха в Facebook показала снимки Харьковского областного лечебно-физкультурного диспансера, в котором украинские спортсмены проходят медосмотры.

В частности, медосмотр в этом центре проходила призер Олимпийски игр-2020 в Токио Алина Шинкаренко.

Саладуха отметила, что система диспансеров является устаревшей и неэффективной, а также предложила ряд изменений, которые могли бы исправить ситуацию.

Напомним, ранее Саладуха назвала сумму, на которую увеличится финансирование спорта в Украине в 2022 году.