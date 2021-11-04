Саладуха: «Украинские спортсмены не заинтересованы в употребление допинга – престиж и репутация важнее нечестной победы»
Жесть! Саладуха показала диспансер, в котором проходят медосмотр украинские призеры Олимпиады
В таком здании получилось бы снять хороший фильм ужасов
18:46
Призер Олимпийски игр, а ныне депутат Верховной Рады Украины Ольга Саладуха в Facebook показала снимки Харьковского областного лечебно-физкультурного диспансера, в котором украинские спортсмены проходят медосмотры.
В частности, медосмотр в этом центре проходила призер Олимпийски игр-2020 в Токио Алина Шинкаренко.
Саладуха отметила, что система диспансеров является устаревшей и неэффективной, а также предложила ряд изменений, которые могли бы исправить ситуацию.
Напомним, ранее Саладуха назвала сумму, на которую увеличится финансирование спорта в Украине в 2022 году.
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