В госбюджете на 2022 год выделят на спорт на 4,3 млрд грн больше чем в прошлогоднем

Увеличение финансирования связано с развитием инфраструктуры





Ольга Саладуха / Фото: Фейсбук

Народный депутат Ольга Саладуха сообщила в Facebook, что в проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрено 11,3 млн грн.



По словам Саладухи, предлагаемая сумма на 4,3 млрд грн больше прошлогодней.

«Почти половина из этой суммы уйдет на строительство спортивной инфраструктуры – 200 спортивных объектов, в том числе 20 ледовых арен. Украинские спортсмены смогут усилиться в зимних видах спорта и получить больше побед в международных соревнованиях. 1,1 млрд направят на ремонт 14-ти баз олимпийской подготовки. От этого направления зависят успехи Украины на предстоящих Олимпиадах. Не обделен и массовый спорт. Да, будет финансироваться программа президента «Активные парки». Она предполагает создание во всех общинах мест для двигательной активности».





Напомним, ранее стали известны гонорары украинских легкоатлетов за участие в «Бриллиантовой лиге».