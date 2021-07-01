+ 1 рекорд в историю спорта Украины

Новоиспеченному рекордсмену – 22 года!

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Недавно в Национальном реестре рекордов Украины зафиксировали достижение украинского горнолыжника Михаила Карпушина. Парень стал самым молодым горнолыжником Украины за всю ее историю, который одержал наибольшее количество побед в чемпионатах Украины и всеукраинских соревнованиях.

В период с 2010 по 2021 гг. Михаил выигрывал золото в каждом чемпионате Украины (кроме чемпионата Украины 2016 года, который пропустил из-за травмы – прим. XSPORT).

Он – чемпион всех возрастных категорий в разных дисциплинах горнолыжного спорта. Всего в копилке спортсмена 20 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых награды со всеукраинских стартов.

А на международной арене – участие в ХII зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале (2015 год), во II зимних юношеских Олимпийских играх (2016 год), медали с FIS-соревнований, неоднократное участие в чемпионатах мира среди юниоров и взрослых и в самых рейтинговых стартах – general.

Как рассказал отец и тренер парня Алексей Карпушин, теперь их основная задача – подготовка к зимним Олимпийским играм 2022 года:

Миша – один из наиболее вероятных кандидатов в олимпийскую сборную страны. От Украины потенциально могут получить лицензии от 1-1 кандидатов (1 мужчина и 1 женщина) до 2-2 (2 мужчины и 2 женщины). Отбор на игры зависит от выступлений на международных отборочных FIS-соревнованиях, на основе которых формируется личный мировой рейтинг. Так что мы рекорду рады, но на лаврах не отдыхаем, а продолжаем усиленно работать.