Скрипник: «Мне кажется, «Заре» по силам прыгнуть выше головы в матче с «Ромой»

Виктор Скрипник / фото - ТК Футбол

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник поделился своими ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги конференций, в котором его подопечным предстоит сыграть против «Ромы». Цитирует Скрипника пресс-служба «Зари».

Но было бы даже нечестно, если бы мы не рассчитывали на положительный результат. Но для этого нам нужно прыгнуть выше головы. Мне кажется, что моей команде это по силам.

Максим Лунев остался в Запорожье. Что произошло после последней игры?

Это все банальные вещи, особенно, если принимать во внимание наше расписание. Он травмировался. У нас только начала пополняться скамейка запасных, но Максим, последний месяц хорошо себя показывавший, подвернул ногу, поэтому эта травма и помешала путешествию в Рим, несколько недель, поэтому мы не увидим его на поле, к сожалению.

Но если учитывать других игроков, то все у нас в обойме, один Никита Шевченко еще продолжает длительную реабилитацию. Мы хорошая команда, которая будет показывать на поле свой уровень.

Параллельно с матчем «Заря» – «Рома» будет проходить игра «Буде-Глимт» – ЦСКА. Говорили ли вы ребятам смотреть на себя, а не учитывать поединок соперников, хотя его результат очень важен для вас.

Информация есть всегда, но если ты не делаешь максимум, который зависит от тебя, то нет смысла надеяться на кого-то еще. Надо делать свое дело, а затем смотреть в турнирную таблицу, что будем делать уже после завершения поединка. Это не последняя игра, у нас еще будет домашний поединок.

Каждая команда, выходя на футбольное поле, стремится к победе, и мои ребята не исключение.

Планируется ли ротация игроков после матча со «Львовом»?

Мы только вышли из паузы. У нас 2 недели были спокойными, без суеты. Будут играть сильнейшие, уставших, я уверен, нет. Есть ребята, которые испытывают легкое недомогание, но когда видишь свою фамилию на табло и выходишь на футбольное поле, все болячки забываются.

На прекрасном стадионе, с квалифицированной командой и адскими болельщиками играть в наслаждение, это мечта каждого не только молодого, но и опытного игрока. Мы гордимся своим пребыванием здесь и с нетерпением ждем завтрашнего поединка. Постараемся достойно представить и «Зарю», и Украину.