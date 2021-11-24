Назарина: «Заря» играет в плотном графике, но международная пауза позволила команде восстановиться»
«Заря» огласила заявку на матч с «Ромой»
Встреча состоится 25 ноября
24 ноября 11:29
Фото: ФК Заря
«Заря» огласился заявку на матч 5-го тура группового раунда Лиги конференций против «Ромы».
В столицу Италии Виктор Скрипник взял 20 футболистов.
Курс на Італіюhttps://t.co/wjCutJB9Tz pic.twitter.com/DyirY1hZsk— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) November 24, 2021
Встреча состоится 25 ноября в 22:00. Матч обслужит румынская бригада рефери.