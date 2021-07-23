Лучницы первыми среди украинцев стартовали на ОИ-2020
Российская спортсменка потеряла сознание во время соревнований по стрельбе из лука
Гомбоевой сразу же оказали первую медицинскую помощь и сейчас она ощущает себя нормально
08:17
Фото: ОКР
Российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание во время предварительных соревнований по стрельбе из лука, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России.
Спортсменка возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Гомбоевой подошли врачи из Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли.
Сейчас с Гомбоевой все нормально. Ее уже выписали из больницы, и она готовится к командным соревнованиям, которые пройдут 25 июля.
По итогам квалификации россиянка заняла 45 место, набрав 630 баллов.
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