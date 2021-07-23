Российская спортсменка потеряла сознание во время соревнований по стрельбе из лука

Гомбоевой сразу же оказали первую медицинскую помощь и сейчас она ощущает себя нормально

Фото: ОКР

Российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание во время предварительных соревнований по стрельбе из лука, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России.

Спортсменка возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Гомбоевой подошли врачи из Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли.

Сейчас с Гомбоевой все нормально. Ее уже выписали из больницы, и она готовится к командным соревнованиям, которые пройдут 25 июля.



По итогам квалификации россиянка заняла 45 место, набрав 630 баллов.