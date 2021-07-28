Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука

Вероника выбила двукратную чемпионку мира

Украинка Вероника Марченко совершила одну из главных сенсаций Олимпийских игр-2020 в стрельбе из лука.

Марченко победила главную фаворитку в индивидуальных соревнованиях представительницу Тайваня Ле Цзяньин. Украинка дважды отыгрывалась в ходе встречи, а в решающем сете выбила три десятки!

Марченко повторила свой результат Рио-2016 – выход во второй круг индивидуальных соревнований. Она выбила двукратную чемпионку мира, а также бронзового призера Рио-2016.

Вероника – последняя представительница Украины в Токио-2020 в стрельбе из лука. В 1/16 финала она сегодня, 28 июля, встретится с победительницей ОИ-2020 в командных соревнованиях Кан Че Ян.