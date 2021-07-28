Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 12
Завтра 8
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 Флора Таллинн - Легия Варшава 0:1 Окончен
19:00 Омония Никосия - Динамо Загреб 0:1 Окончен
19:00 ХИК Хельсинки - Мальме 2:2 Окончен
20:00 Жальгирис - Ференцварош 1:3 Окончен
Теннис (1 событие из 42) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
08:05 Мария Саккари - Элина Свитолина 1:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Алашкерт -:- Запланирован
20:00 Нефтчи - Олимпиакос -:- Запланирован
20:30 Клуж - Линкольн -:- Запланирован
20:45 Митьюлланд - Селтик -:- Запланирован
21:00 Галатасарай - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Мура -:- Запланирован
21:15 Янг Бойз - Слован Братислава -:- Запланирован
21:30 Спарта Прага - Рапид Вена -:- Запланирован
21:30 Црвена Звезда - Кайрат -:- Запланирован
Теннис (3 события из 53) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
10:15 Новак Джокович - Alejandro Davidovich Fokina 2:0 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Doubles)
Календарь Таблица
05:00 Кудерметова В / Веснина Е - Киченок Л / Киченок Н 2:0 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
05:00 Камила Гиорги - Элина Свитолина 0:2 Окончен
Футбол (7 событий из 17) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
16:00 Shakhtar Karagandy - Стяуа -:- Запланирован
18:00 Тобол - Хайдук Сплит -:- Запланирован
19:30 Хеккен - Абердин -:- Запланирован
20:00 Torpedo Belaz Zhodino - Копенгаген -:- Запланирован
20:00 Валеренга - Гент -:- Запланирован
21:30 Арис Фессалоники - Астана -:- Запланирован
21:45 Дунайска Стреда - Партизан -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 13) показать все
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
05:00 Элина Свитолина - Маркета Вондроусова -:- Запланирован

Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука

Вероника выбила двукратную чемпионку мира
Olympics Токио-2020
13:40
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука

Украинка Вероника Марченко совершила одну из главных сенсаций Олимпийских игр-2020 в стрельбе из лука.

Марченко победила главную фаворитку в индивидуальных соревнованиях представительницу Тайваня Ле Цзяньин. Украинка дважды отыгрывалась в ходе встречи, а в решающем сете выбила три десятки!

 

Марченко повторила свой результат Рио-2016 – выход во второй круг индивидуальных соревнований. Она выбила двукратную чемпионку мира, а также бронзового призера Рио-2016.

Вероника – последняя представительница Украины в Токио-2020 в стрельбе из лука. В 1/16 финала она сегодня, 28 июля, встретится с победительницей ОИ-2020 в командных соревнованиях Кан Че Ян.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Вероника Марченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Марченко дала бой, но вторую сенсацию кряду совершить не сумела
Марченко дала бой, но вторую сенсацию кряду совершить не сумела
Olympics Токио-2020
14:09
Украинские лучницы в 1/8 финала ОИ-2020 уступили россиянкам
Украинские лучницы в 1/8 финала ОИ-2020 уступили россиянкам
Olympics Токио-2020
25 июля 07:41
Украинские лучницы встретятся с россиянками в 1/8 Олимпиады
Украинские лучницы встретятся с россиянками в 1/8 Олимпиады
Olympics Токио-2020
23 июля 12:33
Украинскому миксту не хватило 6 очков для прохода в 1/8 финала Олимпиады-2020
Украинскому миксту не хватило 6 очков для прохода в 1/8 финала Олимпиады-2020
Olympics Токио-2020
23 июля 12:05
1
Украинские лучницы остались недовольны результатами в квалификации
Украинские лучницы остались недовольны результатами в квалификации
Olympics Токио-2020
23 июля 08:30
Лучницы первыми среди украинцев стартовали на ОИ-2020
Лучницы первыми среди украинцев стартовали на ОИ-2020
Olympics Токио-2020
23 июля 07:39

Новости: Стрельба из лука

Марченко дала бой, но вторую сенсацию кряду совершить не сумела
Марченко дала бой, но вторую сенсацию кряду совершить не сумела
Токио-2020
14:09
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Токио-2020
13:40
Павлова отыгралась с 0:2 по сетам, но все равно проиграла в первом раунде ОИ-2020
Павлова отыгралась с 0:2 по сетам, но все равно проиграла в первом раунде ОИ-2020
Токио-2020
12:23
Единственный представитель Украины в стрельбе из лука покинул ОИ-2020
Единственный представитель Украины в стрельбе из лука покинул ОИ-2020
Токио-2020
07:38
Сиченикова не преодолела первый раунд ОИ-2020
Сиченикова не преодолела первый раунд ОИ-2020
Токио-2020
27 июля 08:11
Украинские лучницы в 1/8 финала ОИ-2020 уступили россиянкам
Украинские лучницы в 1/8 финала ОИ-2020 уступили россиянкам
Токио-2020
25 июля 07:41
Гунбин – о 28-м месте в предварительном раунде: «Я доволен выступлением»
Гунбин – о 28-м месте в предварительном раунде: «Я доволен выступлением»
Токио-2020
23 июля 13:10
Украинские лучницы встретятся с россиянками в 1/8 Олимпиады
Украинские лучницы встретятся с россиянками в 1/8 Олимпиады
Токио-2020
23 июля 12:33
Украинскому миксту не хватило 6 очков для прохода в 1/8 финала Олимпиады-2020
Украинскому миксту не хватило 6 очков для прохода в 1/8 финала Олимпиады-2020
Токио-2020
23 июля 12:05
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
6
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Все новости