Павлова отыгралась с 0:2 по сетам, но все равно проиграла в первом раунде ОИ-2020
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Вероника выбила двукратную чемпионку мира
13:40
Украинка Вероника Марченко совершила одну из главных сенсаций Олимпийских игр-2020 в стрельбе из лука.
Марченко победила главную фаворитку в индивидуальных соревнованиях представительницу Тайваня Ле Цзяньин. Украинка дважды отыгрывалась в ходе встречи, а в решающем сете выбила три десятки!
Марченко повторила свой результат Рио-2016 – выход во второй круг индивидуальных соревнований. Она выбила двукратную чемпионку мира, а также бронзового призера Рио-2016.
Вероника – последняя представительница Украины в Токио-2020 в стрельбе из лука. В 1/16 финала она сегодня, 28 июля, встретится с победительницей ОИ-2020 в командных соревнованиях Кан Че Ян.
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