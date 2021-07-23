Лучницы первыми среди украинцев стартовали на ОИ-2020
Украинские лучницы остались недовольны результатами в квалификации
Марченко и Сиченикова – о предварительном раунде в стрельбе из лука
08:30
Украинские лучницы Лидия Сиченикова и Вероника Марченко прокомментировали свои результаты в квалификационных соревнованиях. Слова спортсменок приводит пресс-служба НОК Украины.
Сиченикова (54 место, 623 балла):
«Было сложно эмоционально. Мы очень долго ждали на эти Игры и рассчитывали на более высокий результат конечно, но будем настраиваться морально, чтобы побороться за награды».
Марченко (35 место, 635 баллов):
«Сегодня смогла реализовать лишь 50% своих возможностей. Начала хорошо, даже удалось справиться с ветром. Но потом волнения взяло верх. Но мы не опускаем руки и настраиваемся на выступление в команде».
Напомним, кореянка обновила рекорд, который 25 лет принадлежал украинке Лине Герасименко.
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