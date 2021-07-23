Украинские лучницы остались недовольны результатами в квалификации
Украинские лучницы встретятся с россиянками в 1/8 Олимпиады
Командные соревнования начнутся 25 июля
12:33
Женская сборная Украины по стрельбе из лука в составе Вероники Марченко, Анастасии Павловой и Лидии Сичениковой встретится с россиянками в 1/8 финала командных соревнований Олимпиады.
В предварительном раунде украинки заняли 11-е место, россиянки – шестое. Командные соревнования начнутся 25 июля. В четвертьфинале победителя этой пары ожидает США.
Ранее украинки прокомментировали свои выступления в квалификации.
Напомним, кореянка обновила олимпийский рекорд, который 25 лет принадлежал украинке.
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