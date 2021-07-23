Украинские лучницы встретятся с россиянками в 1/8 Олимпиады

Командные соревнования начнутся 25 июля

Женская сборная Украины по стрельбе из лука в составе Вероники Марченко, Анастасии Павловой и Лидии Сичениковой встретится с россиянками в 1/8 финала командных соревнований Олимпиады.

В предварительном раунде украинки заняли 11-е место, россиянки – шестое. Командные соревнования начнутся 25 июля. В четвертьфинале победителя этой пары ожидает США.

Ранее украинки прокомментировали свои выступления в квалификации.

Напомним, кореянка обновила олимпийский рекорд, который 25 лет принадлежал украинке.