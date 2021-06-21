Украинцы завоевали лицензию на Олимпийские игры-2020 в стрельбе из лука

Лучники добыли квоту в Токио в одиночном турнире в Париже

Фото: World Archery

На отборочном турнире к Олимпийским Играм-2020 в стрельбе из лука украинские лучники добыли квоту в Токио-2020.



Алексей Гунбин и Георгий Иваницкий сумели выйти в четвертьфинал, что гарантировало получение путевки на предстоящие Игры. По регламенту турнира в Париже, Франция, разыгрывается 7 квот, и лишь 1 для каждой из стран.

Лицензия не является именной, поэтому еще не определен представитель Украины на ОИ-2020.

Напомним, что метатель диска Никита Нестеренко завоевал путевку на Игры в Японии.