Организаторы Токио-2020 извинились перед Украиной за «россиянок» Федину и Савчук

Представление украинок спортсменками ОКР было обычной ошибкой





Марта Федина, Анастасия Савчук / ФОТО: getty images

Организационный комитет Олимпийских игр в Токио извинился за инцидент на награждении украинских синхронисток Марты Федины и Анастасии Савчук, когда их представили представительницами ОКР (России).



По словам спикера оргкомитета Такаи Масы, во время награждения была допущена операционная ошибка.

«Хочу принести извинения за ситуацию с украинскими синхронистками. Это была операционная ошибка. Еще раз приносим извинения».

Напомним, ранее Федина и Савчук стали бронзовыми призерами Олимпийских игр в Токио.