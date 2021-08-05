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Организаторы Токио-2020 извинились перед Украиной за «россиянок» Федину и Савчук

Представление украинок спортсменками ОКР было обычной ошибкой

Olympics Токио-2020
08:33
Организаторы Токио-2020 извинились перед Украиной за «россиянок» Федину и Савчук
Марта Федина, Анастасия Савчук / ФОТО: getty images

Организационный комитет Олимпийских игр в Токио извинился за инцидент на награждении украинских синхронисток Марты Федины и Анастасии Савчук, когда их представили представительницами ОКР (России).

По словам спикера оргкомитета Такаи Масы, во время награждения была допущена операционная ошибка.

«Хочу принести извинения за ситуацию с украинскими синхронистками. Это была операционная ошибка. Еще раз приносим извинения».

Напомним, ранее Федина и Савчук стали бронзовыми призерами Олимпийских игр в Токио.

Источник: РИА Новости Карен Агабекян
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