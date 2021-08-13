В Токио-2020 украинские легкоатлеты взяли только одну медаль, но выступили лучше, чем в Рио-2016
Титулованная российская синхронистка: «Очень близко дружим с украинками. Спокойно поздравляли друг друга и обнимались»
Алла Шишкина считает, что Олимпиада – символ дружбы и единения
09:58
Фото: Olympics
Трехкратная олимпийская чемпионка в группах, 14-кратная чемпионка мира и 6-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала об отношениях с украинками во время Олимпийских игр-2020:
«Не приходилось ли сталкиваться с негативным отношением? Слышали разговоры в стане соперников. Многие не понимали смысла наложенных на нас санкций и считали их глупыми. Все ведь все понимали. Никаких косых взглядов не ощущали тем более. В синхронном плавании сложилась дружная семья, и нас, напротив, поддерживали. В частности, украинки, с которыми мы очень близко дружим. Мы спокойно поздравляли друг друга и обнимались.
Иногда иностранцы подходили к нам и, указывая на логотип ОКР на груди, спрашивали: «А вы вообще кого представляете?». Отвечала: «Russian Olympic Committee». Те кричали: «O, Russia? OK!». Вообще, Олимпиада – символ дружбы и единения между спортсменами со всего мира, и там стираются границы. Поэтому все были как одна семья».
Напомним, в легкой атлетике разразился скандал из-за фотографии Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене.