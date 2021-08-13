Титулованная российская синхронистка: «Очень близко дружим с украинками. Спокойно поздравляли друг друга и обнимались»

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Трехкратная олимпийская чемпионка в группах, 14-кратная чемпионка мира и 6-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала об отношениях с украинками во время Олимпийских игр-2020:

Иногда иностранцы подходили к нам и, указывая на логотип ОКР на груди, спрашивали: «А вы вообще кого представляете?». Отвечала: «Russian Olympic Committee». Те кричали: «O, Russia? OK!». Вообще, Олимпиада – символ дружбы и единения между спортсменами со всего мира, и там стираются границы. Поэтому все были как одна семья».