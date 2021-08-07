Украина завоевала бронзу в командных соревнованиях по артистическому плаванию
Украина завоевала бронзу в командных соревнованиях по артистическому плаванию на Олимпийских Играх-2020 в Токио (Япония) с общим результатом 190,3018. Это вторая в истории Украины медаль в артистическом плавании.
В технической программе 6 августа украинки стали третьими с результатом 94,2685, в вольной программе также третьими – 96,0333.
В составе сборной Украины выступают: Влада и Марина Алексеевы, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.
Золотую медаль Олимпиады взяли представительницы России.
Олимпийские Игры. Токио (Япония)
Артистическое плавание. Команды
1. ОКР – 196,0979 балла
2. Китай – 193,5310
3. Украина – 190,3018
4. Япония – 188,3106
5. Италия – 184,1372
Марта Федина и Анастасия Савчук принесли Украине первую в истории олимпийскую медаль в артистическом плавании.