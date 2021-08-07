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Украина завоевала бронзу в командных соревнованиях по артистическому плаванию

Это вторая в истории нашей страны медаль в этом виде спорта
Olympics Токио-2020
14:45
Украина завоевала бронзу в командных соревнованиях по артистическому плаванию
Фото: Reuters

Украина завоевала бронзу в командных соревнованиях по артистическому плаванию на Олимпийских Играх-2020 в Токио (Япония) с общим результатом 190,3018. Это вторая в истории Украины медаль в артистическом плавании.

В технической программе 6 августа украинки стали третьими с результатом 94,2685, в вольной программе также третьими – 96,0333. 

В составе сборной Украины выступают: Влада и Марина Алексеевы, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно

Золотую медаль Олимпиады взяли представительницы России.

Олимпийские Игры. Токио (Япония)

Артистическое плавание. Команды

1. ОКР – 196,0979 балла

2. Китай – 193,5310

3. Украина – 190,3018

4. Япония – 188,3106

5. Италия – 184,1372

Марта Федина и Анастасия Савчук принесли Украине первую в истории олимпийскую медаль в артистическом плавании.

Рене Тер Велде
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Теги

Марта Федина Анастасия Савчук Алина Шинкаренко Елизавета Яхно

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