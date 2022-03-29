Украинская медалистка Олимпиады: «Отправила папе инструкцию, как сдаваться украинцам, если его мобилизуют в Донецке»

Фото: Instagram

Бронзовая медалистка Олимпиады-2020 в артистическом плавании Алина Шинкаренко рассказала, что вне зависимости от состояния здоровья в так называемых «ДНР» и «ЛНР» мужчин мобилизуют прямо на улицах и отправляют на передовую:



Они просто берут и останавливают автобусы на улицах, оттуда забирают мужчин и уводят. После одевают в форму и отправляют в Харьков на передовую. Это ужасно. Я каждый день за него боюсь. Не за себя, что мне в дом что-то прилетит. Даже отправила папе инструкцию, как сдаваться, если не дай бог его заберут. Говорю: «Пап – вот инструкция, ты сдавайся и я тебя тут заберу».

Без него мама с братом останутся без денег. Если бы папа сидел дома и я бы им скинула деньги, то они им там не нужны. Там нет банковской системы. За 8 лет там не удосужились даже сделать банковскую систему, чтобы люди могли расплачиваться картами в магазине. Там только наличка и рубли.