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Украинская медалистка Олимпиады: «Отправила папе инструкцию, как сдаваться украинцам, если его мобилизуют в Донецке»

Шинкаренко рассказала об ужасах в так называемом «ДНР»
Артистическое плавание
19:39
Украинская медалистка Олимпиады: «Отправила папе инструкцию, как сдаваться украинцам, если его мобилизуют в Донецке»
Фото: Instagram

Бронзовая медалистка Олимпиады-2020 в артистическом плавании Алина Шинкаренко рассказала, что вне зависимости от состояния здоровья в так называемых «ДНР» и «ЛНР» мужчин мобилизуют прямо на улицах и отправляют на передовую:

Я сейчас очень боюсь за своих родителей. У меня брат – инвалид. Мама все время с ним и не может работать. Работает только папа. А там людей просто с улиц забирают. Я боюсь, что у меня папу мобилизуют. Папа каждый день на свой страх и риск рано утром и поздним вечером пытается выйти на работу, чтоб как-то прокормить семью. Я с ними каждый день общаюсь. Папа говорит: «Недавно забрали человека с протезом». Хотели отправить с протезом на войну. Забрали человека с астмой. Им похрен. 

Они просто берут и останавливают автобусы на улицах, оттуда забирают мужчин и уводят. После одевают в форму и отправляют в Харьков на передовую. Это ужасно. Я каждый день за него боюсь. Не за себя, что мне в дом что-то прилетит. Даже отправила папе инструкцию, как сдаваться, если не дай бог его заберут. Говорю: «Пап – вот инструкция, ты сдавайся и я тебя тут заберу».

Без него мама с братом останутся без денег. Если бы папа сидел дома и я бы им скинула деньги, то они им там не нужны. Там нет банковской системы. За 8 лет там не удосужились даже сделать банковскую систему, чтобы люди могли расплачиваться картами в магазине. Там только наличка и рубли. 

Мама Алины подвержена путинской пропаганде и верит в сказки про войну украинцев против нациков.

Источник: ua.tribuna.com Олег Шумейко-младший
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