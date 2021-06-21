20-летний Кохан за 3 дня показал 3 лучших результата в карьере

Михаил стал чемпионом Украины и призером турнира в Польше

Михаил Кохан / фото - ФЛАУ

Украинец Михаил Кохан установил 3 личных рекорда на протяжении трех дней в рамках подготовки к Олимпийским Играм в Токио.

На чемпионате Украины в Луцке 20-летний Кохан в секторе метания молота с первой попытки показал результат – 76,71, чего хватило для золотой медали. Со второй попытке Михаил установил личный рекорд – 78,61.

Спустя всего 2 дня украинец на международных соревнованиях в Польше выступил очень достойно. В третьей попытке он вновь метнул за 78 метров – 78,57, что стало его вторым лучшим результатом в карьере. В шестой попытке Кохан показал 3-й лучший результат – 78,33 и стал бронзовым призером турнира.

Отметим, что лицензию на Олимпиаду Михаил завоевал еще в 2019 году.