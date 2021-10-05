5 октября день рождения Кравец. Видео ее главного прыжка в карьере

Инесса является одной из самых титулованных украинских легкоатлеток в истории

Фото: Getty Images

5 октября день рождения празднует одна из самых титулованных легкоатлеток в украинской истории Инесса Кравец. По этому поводу мы решили вспомнить главный прыжок в ее карьере.

На чемпионате мира-1995 в Гетеборге Кравец прыгнула на 15,50 сантиметров, установив новый мировой рекорд, который продержался до 2021 года.

Видео прыжка Кравец:

Инессе исполнилось 55 лет. Она – двукратный призер Олимпийских игр. В Барселоне-1992 у нее было серебро в прыжках в длину, а в Атланте-1996 – золото в тройном прыжке.

Напомним, рекорд Кравец был побит венесуэлкой Юлимар Рохас на Олимпийских играх-2020 в Токио.