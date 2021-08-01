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Прыжок Рохас, которым она побила 26-летний мировой рекорд Кравец. Видео
Венесуэльская легкоатлетка превзошла достижение украинки на 17 сантиметров
17:48
Фото: Getty Images
Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас на Олимпийских играх в Токио побила мировой рекорд украинки Инессы Кравец в тройном прыжке.
Рохас прыгнула на 15,67 м, в то время как достижение украинки равнялось 15,50 м. Рекорд Кравец держался 26 лет со времен чемпионата мира 1995 года.
Видео прыжка Рохас:
Here's a look at Yulimar Rojas' world record-shattering 15.67m jump at the #Tokyo2020 #triplejump. A performance for the ages. Venezuelan Twitter is going wild pic.twitter.com/IvwIRojQ4K— venezuelanalysis.com (@venanalysis) August 1, 2021
1 августа выдалось невероятно крутым в легкой атлетике на ОИ-2020. Так, к примеру, в мужских прыжках в высоту сразу два человека стали олимпийскими чемпионами.
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