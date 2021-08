Прыжок Рохас, которым она побила 26-летний мировой рекорд Кравец. Видео

Фото: Getty Images

Венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас на Олимпийских играх в Токио побила мировой рекорд украинки Инессы Кравец в тройном прыжке.

Рохас прыгнула на 15,67 м, в то время как достижение украинки равнялось 15,50 м. Рекорд Кравец держался 26 лет со времен чемпионата мира 1995 года.

Видео прыжка Рохас:

Here's a look at Yulimar Rojas' world record-shattering 15.67m jump at the #Tokyo2020 #triplejump. A performance for the ages. Venezuelan Twitter is going wild pic.twitter.com/IvwIRojQ4K