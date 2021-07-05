Американская спринтерша пропустит Олимпийские Игры-2020 из-за употребления марихуаны

Месячная дисквалификация не даст Ричардсон выступить в Токио

Ша`Кэрри Ричардсон / Фото: becauseofthemwecan.com

Спринтерша Ша`Кэрри Ричардсон пропустит Олимпийские игры-2020. Американка получила месячную дисквалификацию за употребление марихуана, которая как раз перекрывает Игры в Токио, сообщает BBC.



Ричардсон на Олимпиаде в Японии прогнозировали борьбу за золото, так как спортсменка показала шестое время в истории на дистанции 100 м – 10,72 с.

Напомним, что на этапе Бриллиантовой лиги Ярослава Магучих установила лучший рекорд сезона в мире, а Анна Рыжикова обновила национальный рекорд Украины.