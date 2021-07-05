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Американская спринтерша пропустит Олимпийские Игры-2020 из-за употребления марихуаны

Месячная дисквалификация не даст Ричардсон выступить в Токио
Olympics Токио-2020
17:12
Американская спринтерша пропустит Олимпийские Игры-2020 из-за употребления марихуаны
Ша`Кэрри Ричардсон / Фото: becauseofthemwecan.com

Спринтерша Ша`Кэрри Ричардсон пропустит Олимпийские игры-2020. Американка получила месячную дисквалификацию за употребление марихуана, которая как раз перекрывает Игры в Токио, сообщает BBC.

Ричардсон на Олимпиаде в Японии прогнозировали борьбу за золото, так как спортсменка показала шестое время в истории на дистанции 100 м – 10,72 с.

Напомним, что на этапе Бриллиантовой лиги Ярослава Магучих установила лучший рекорд сезона в мире, а Анна Рыжикова обновила национальный рекорд Украины.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Токио-2020 Спринт дисквалификация

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