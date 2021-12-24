Бех-Романчук – о результате на Олимпиаде-2020: «Я очень часто плакала»

Марина Бех-Романчук / Фото: folga.com.ua

Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук вспомнила о том, как восприняла свой результат на Олимпиаде-2020:



Но Миша с пониманием отнесся к ситуации и очень меня поддерживал. Возможно, где-то я была не в настроении и замыкалась в себе – он ко всему относился с пониманием и терпеливо ждал, пока я выйду из этого состояния.

Тогда я очень часто плакала и говорила себе: «Я столько работы проделала, почему все так?» На это моя мама нашла очень правильные слова: «Работаешь не только ты. Другие тоже». В первую очередь мы волнуемся за себя. Но есть много спортсменов, которые круглосуточно тренируются и проигрывают в шаге от мечты. Поэтому спорт – не только о физической закалке, но и о моральной.