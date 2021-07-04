Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Бех-Романчук попала на пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Украинка показала свой лучший результат в сезоне
Легкая атлетика
20:13
Бех-Романчук попала на пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Марина Бех-Романчук / Фото: пресс-служба Бриллиантовой лиги

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук завоевала бронзу шестого этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме. 25-летняя легкоатлетка прыгнула на 6,79 м. Это ее лучший результат в сезоне.

Перепрыгнуть украинку смогли только Ивана Шпанович из Сербии и лидер сезона Малайка Михамбо, представляющая Германию.

 

В Стокгольме также на подиум поднялась украинская бегунья Анна Рыжикова. Еще более впечатляющий результат показала прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая обновила лучший результат сезона в мире.

Напомним, ранее Бех-Романчук стала третьей на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции.

Источник: XSPORT.ua Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Марина Бех-Романчук Бриллиантовая лига

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

На пятом этапе Бриллиантовой лиги выступят шесть украинцев
На пятом этапе Бриллиантовой лиги выступят шесть украинцев
Легкая атлетика
2 июля 22:12
Рыжикова: «Приятно показывать быстрые секунды, но еще есть над чем работать»
Рыжикова: «Приятно показывать быстрые секунды, но еще есть над чем работать»
Легкая атлетика
2 июля 10:58
Спустя 29 лет. Норвежец Вархольм установил мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Спустя 29 лет. Норвежец Вархольм установил мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Легкая атлетика
2 июля 10:18
Бех-Романчук без результата завершила выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Бех-Романчук без результата завершила выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Легкая атлетика
2 июля 07:55
4
Призерки Бриллиантовой лиги во Флоренции Рыжикова и Бех-Романчук выступят на этапе в Осло
Призерки Бриллиантовой лиги во Флоренции Рыжикова и Бех-Романчук выступят на этапе в Осло
Легкая атлетика
29 июня 20:08
Бех-Романчук выиграла чемпионат Украины по легкой атлетике в прыжках в длину
Бех-Романчук выиграла чемпионат Украины по легкой атлетике в прыжках в длину
Легкая атлетика
19 июня 20:37

Новости: Легкая атлетика

Бех-Романчук попала на пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Бех-Романчук попала на пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
20:13
Рыжикова завоевала бронзу на Бриллиантовой лиге, попутно установив новый рекорд Украины
Рыжикова завоевала бронзу на Бриллиантовой лиге, попутно установив новый рекорд Украины
20:01
Магучих с лучшим результатом сезона в мире победила на Бриллиантовой лиге в Стокгольме
Магучих с лучшим результатом сезона в мире победила на Бриллиантовой лиге в Стокгольме
19:38
На пятом этапе Бриллиантовой лиги выступят шесть украинцев
На пятом этапе Бриллиантовой лиги выступят шесть украинцев
2 июля 22:12
Рыжикова: «Приятно показывать быстрые секунды, но еще есть над чем работать»
Рыжикова: «Приятно показывать быстрые секунды, но еще есть над чем работать»
2 июля 10:58
Спустя 29 лет. Норвежец Вархольм установил мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Спустя 29 лет. Норвежец Вархольм установил мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
2 июля 10:18
Бех-Романчук без результата завершила выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Бех-Романчук без результата завершила выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
2 июля 07:55
Рыжикова и Ткачук взошли на пьедестал этапа Бриллиантовой лиги в Осло
Рыжикова и Ткачук взошли на пьедестал этапа Бриллиантовой лиги в Осло
1 июля 22:59
Чемпионку мира на дистанции Рыжиковой дисквалифицировали на 2 года за нарушение антидопинговых правил
Чемпионку мира на дистанции Рыжиковой дисквалифицировали на 2 года за нарушение антидопинговых правил
1 июля 10:31
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости