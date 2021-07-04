Бех-Романчук попала на пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Украинка показала свой лучший результат в сезоне

Марина Бех-Романчук / Фото: пресс-служба Бриллиантовой лиги

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук завоевала бронзу шестого этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме. 25-летняя легкоатлетка прыгнула на 6,79 м. Это ее лучший результат в сезоне.

Перепрыгнуть украинку смогли только Ивана Шпанович из Сербии и лидер сезона Малайка Михамбо, представляющая Германию.

В Стокгольме также на подиум поднялась украинская бегунья Анна Рыжикова. Еще более впечатляющий результат показала прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая обновила лучший результат сезона в мире.

Напомним, ранее Бех-Романчук стала третьей на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции.