Бех-Романчук попала на пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

«Воин ниндзя»
9 июля 15:20
Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук завоевала бронзу шестого этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме. 25-летняя легкоатлетка прыгнула на 6,79 м. Это ее лучший результат в сезоне.
Перепрыгнуть украинку смогли только Ивана Шпанович из Сербии и лидер сезона Малайка Михамбо, представляющая Германию.
В Стокгольме также на подиум поднялась украинская бегунья Анна Рыжикова. Еще более впечатляющий результат показала прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая обновила лучший результат сезона в мире.
Напомним, ранее Бех-Романчук стала третьей на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции.
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