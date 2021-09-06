Бех-Романчук с огромным запасом победила на турнире в Падуе

Участие в соревнованиях приняла также Саладуха

Марина Бех-Романчук / фото - Getty Images

Чемпионка Европы Марина Бех-Романчук не оставила шансов соперницам на международном турнире Meeting Internazionale Citta’ di Padova в Падуе, Италия.

Украинка стала первой в прыжках в длину, показав результат – 6,70. У ближайшей преследовательницы – Анастасии Мирончик-Ивановой из Беларуси прыжок был короче на 25 сантиметров.

Олимпийский призер Ольга Саладуха также приняла участие в соревнованиях в тройном прыжке. Украинка выполнила 4 попытки, пропустив четвертую и пятую, однако все они, к сожалению, были с заступами. Победила Шанейка Риккеттс из Ямайки (14,74 м).

Саладуха ранее объявила об окончании карьеры.

На соревнованиях в Польше сразу четверым украинцам удалось выиграть награды.