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Бех-Романчук после победы в Гейтсхеде: «Надеюсь, в Токио мой прыжок будет еще лучше»

Украинка показала лучший результат на этапе Бриллиантовой лиги
Легкая атлетика
10:00
Бех-Романчук после победы в Гейтсхеде: «Надеюсь, в Токио мой прыжок будет еще лучше»
Марина Бех-Романчук / фото - Facebook

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокомментировала diamondleague.com свою победу на этапе Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде, (Великобритания) по прыжкам в длину, где украинка с прыжком 6,77 м (2 сантиметра до лучшего результата сезона) квалифицировалась в финальную тройку.

«Я счастлива. 6,77 - это неплохо и я победила, поэтому я счастлива.

В этом сезоне у меня больше конкуренции, но это естественно. Сейчас мы настраиваемся на Токио и я надеюсь, что мой прыжок в Японии будет лучше чем сегодня.

Я чувствую поддержку и надеюсь это поможет мне даже при пустых трибунах в Токио».

На этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, Швеция, Бех-Романчук показал третий результат, после чего выиграла турнир в Венгрии.


Рене Тер Велде
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Теги

Марина Бех-Романчук Бриллиантовая лига

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