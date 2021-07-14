Бех-Романчук после победы в Гейтсхеде: «Надеюсь, в Токио мой прыжок будет еще лучше»

Марина Бех-Романчук / фото - Facebook

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук прокомментировала diamondleague.com свою победу на этапе Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде, (Великобритания) по прыжкам в длину, где украинка с прыжком 6,77 м (2 сантиметра до лучшего результата сезона) квалифицировалась в финальную тройку.

В этом сезоне у меня больше конкуренции, но это естественно. Сейчас мы настраиваемся на Токио и я надеюсь, что мой прыжок в Японии будет лучше чем сегодня.

Я чувствую поддержку и надеюсь это поможет мне даже при пустых трибунах в Токио».