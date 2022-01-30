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Бех-Романчук выступила в новой дисциплине с квалификационным стандартом Олимпийских игр

Прыгунья в длину выиграла чемпионат Украины по тройному прыжку
Легкая атлетика
19:24
Бех-Романчук выступила в новой дисциплине с квалификационным стандартом Олимпийских игр
Фото: instagram.com/er1k_kostrytsya

Титулованная прыгунья в длину Марина Бех-Романчук выиграла чемпионат Украины в дисциплине тройной прыжок.

Бех-Романчук выступила с результатом 14,34 м. Этого бы ей хватило для квалификации в финал Олимпийских игр-2020 (квалификационный стандарт 14,32 м). К сравнению, Ольга Саладуха, для которой Игры в Токио стали последними в карьере, в Японии прыгнула 13,91 м.

В своей коронной дисциплине на Олимпиаде-2020 Марины стала пятой.

Олег Шумейко-младший
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