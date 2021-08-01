Белорусская легкоатлетка просит спасти ее. После критики руководства ее сняли с Токио-2020 и хотят депортировать

Спортсменка просит вмешаться МОК, чтобы ее насильно не депортировали





Кристина Тимановская / Фото: eurosport.ru

По информации Фонда спортивной солидарности (BSSF) белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская официально попросила помощи у Международного олимпийского комитета (МОК) из-за ее отстранения от Игр в Токио.



Ранее белорусская команда решила снять Тимановскую со стартов и депортировать в Беларусь.

Это случилось после того как спортсменка раскритиковала руководство команды за решение поставить ее на эстафету 4 по 400 метров.

«Я только что узнала новость о том, что на Олимпиаде я буду бежать еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше руководство все за нас решило. Но почему мы должны отвечать за эти косяки? Почему я должна эти проблемы решать? При этом я пишу начальнику команды, а он мне не отвечает». В НОК РБ заявили, что сняли легкоатлетку с турнира из-за сложного «эмоционально-психологического состояния».

При этом, сама Тимановская заявила, что ее пытаются насильно вывезти на родину.

«Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи, на меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это».

Также известно, что к спортсменке выехали представители МИД Японии.