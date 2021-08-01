Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 10
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 2
Футбол (7 событий из 7) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ВПК-Агро - Агробизнес 3:0 Окончен
17:00 Авангард - Кремень 2:0 Окончен
18:00 Авангард - Николаев -:- Запланирован
19:00 Полесье - Горняк-Спорт 0:2 Окончен
19:00 Олимпик - Прикарпатье 2:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Минай - Александрия 1:0 Окончен
19:30 Черноморец - СК Днепр-1 0:3 Окончен
Теннис (3 события из 31) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
09:00 Новак Джокович - Пабло Каррено-Буста 1:2 Окончен
WTA 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan, Women)
Календарь Таблица
12:05 Елена Рябыкина - Элина Свитолина 1:2 Окончен
14:45 Белинда Бенчич - Маркета Вондроусова 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кривбасс - Нива Т 1:0 Окончен
18:00 Оболонь - Альянс -:- Перенесен
18:45 Металлист - Ужгород -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Десна 1:2 Окончен
19:30 Динамо - Верес -:- Запланирован
19:30 Ворскла - Рух -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 34) показать все
ATP 2021 (Olympic Tournament Tokyo, Japan)
Календарь Таблица
10:40 Александер Зверев - Карен Хачанов 2:0 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Волынь - Подолье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Заря -:- Запланирован

Белорусская легкоатлетка просит спасти ее. После критики руководства ее сняли с Токио-2020 и хотят депортировать

Спортсменка просит вмешаться МОК, чтобы ее насильно не депортировали

Olympics Токио-2020
18:04
Белорусская легкоатлетка просит спасти ее. После критики руководства ее сняли с Токио-2020 и хотят депортировать
Кристина Тимановская / Фото: eurosport.ru

По информации Фонда спортивной солидарности (BSSF) белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская официально попросила помощи у Международного олимпийского комитета (МОК) из-за ее отстранения от Игр в Токио.

Ранее белорусская команда решила снять Тимановскую со стартов и депортировать в Беларусь.

Это случилось после того как спортсменка раскритиковала руководство команды за решение поставить ее на эстафету 4 по 400 метров.

«Я только что узнала новость о том, что на Олимпиаде я буду бежать еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше руководство все за нас решило.

Но почему мы должны отвечать за эти косяки? Почему я должна эти проблемы решать? При этом я пишу начальнику команды, а он мне не отвечает».

В НОК РБ заявили, что сняли легкоатлетку с турнира из-за сложного «эмоционально-психологического состояния».

При этом, сама Тимановская заявила, что ее пытаются насильно вывезти на родину.

«Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи, на меня было оказано давление и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это».

Также известно, что к спортсменке выехали представители МИД Японии.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Беларусь Токио-2020

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Испания и Сербия гарантировали себе место в плей-офф Токио-2020
Испания и Сербия гарантировали себе место в плей-офф Токио-2020
Olympics Токио-2020
18:45
Де Грасс не смог. Марселл Джейкобс взял золото олимпийской стометровки
Де Грасс не смог. Марселл Джейкобс взял золото олимпийской стометровки
Olympics Токио-2020
16:14
Романчук: «Знаю, что могу добиться большего. Надеюсь на золото чемпионата мира»
Романчук: «Знаю, что могу добиться большего. Надеюсь на золото чемпионата мира»
Olympics Токио-2020
13:14
Олимпийская чемпионка Токио: «Рада, что мои предки – украинцы»
Олимпийская чемпионка Токио: «Рада, что мои предки – украинцы»
Olympics Токио-2020
12:42
Климец и Новожилова завершили выступление на Олимпиаде-2020
Климец и Новожилова завершили выступление на Олимпиаде-2020
Olympics Токио-2020
10:35
Американцы закрыли плавание на Олимпиаде-2020 мировым рекордом
Американцы закрыли плавание на Олимпиаде-2020 мировым рекордом
Olympics Токио-2020
09:33

Новости: Легкая атлетика

Белорусская легкоатлетка просит спасти ее. После критики руководства ее сняли с Токио-2020 и хотят депортировать
Белорусская легкоатлетка просит спасти ее. После критики руководства ее сняли с Токио-2020 и хотят депортировать
Токио-2020
18:04
Прыжок Рохас, которым она побила 26-летний мировой рекорд Кравец. Видео
Прыжок Рохас, которым она побила 26-летний мировой рекорд Кравец. Видео
Токио-2020
17:48
Рохас побила мировой рекорд украинки Кравец и стала олимпийской чемпионкой
Рохас побила мировой рекорд украинки Кравец и стала олимпийской чемпионкой
Токио-2020
16:02
Невероятно. В прыжках в высоту два олимпийских чемпиона
Невероятно. В прыжках в высоту два олимпийских чемпиона
Токио-2020
15:59
Бех-Романчук: «Я ничего сказать не могу, извините»
Тема дня Бех-Романчук: «Я ничего сказать не могу, извините»
Токио-2020
12:10
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Послесловие
Украина едва не потеряла претендента на медаль Олимпиады. От бесславного вылета спас всего 1 миллиметр
Токио-2020
11:40
Климец и Новожилова завершили выступление на Олимпиаде-2020
Климец и Новожилова завершили выступление на Олимпиаде-2020
Токио-2020
10:35
Бех-Романчук вышла в финал Олимпиады-2020 в прыжках в длину
Бех-Романчук вышла в финал Олимпиады-2020 в прыжках в длину
Токио-2020
07:20
Ткачук: «Настроение – боевое, хочу показать свои лучшие секунды»
Ткачук: «Настроение – боевое, хочу показать свои лучшие секунды»
Токио-2020
31 июля 22:40
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
6
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
3
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Тема дня
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Бокс Профессиональный бокс
28 июля 16:29
Все новости