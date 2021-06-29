Бронзовый призер Олимпиады Бондаренко пропустит Игры в Токио

31-летний легкоатлет не выполнил норматив

Богдан Бондаренко / фото - НОК

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио украинец Богдан Бондаренко пропустит Игры Токио в 2021 году. Легкоатлет не успел выполнить норматив на соревнованиях – 2,33 метра.

31-летний Богдан вернулся в сектор прыжков в высоту на чемпионате Украины. До этого Бондаренко не состязался полтора года. На национальном первенстве легкоатлету покорилась лишь планка на 2,26 метров. Она стала лучшим результатом сезона, несмотря на то, что после ЧУ были еще 2 турнира с возможностью квалифицироваться на Игры.

На своей первой Олимпиаде в Лондоне в 2012 году Бондаренко занял 7-е место. Единственным украинцем среди мужчин в прыжках в высоту станет Андрей Проценко.

Анна Рыжикова ранее выполнила олимпийский норматив.