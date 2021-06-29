Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 1
Сегодня 7
Завтра 1
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Хорватия - Испания 3:5* Окончен
22:00 Франция - Швейцария 3:3* Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс 102:113 Окончен
Теннис (6 событий из 32) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Новак Джокович - Jack Draper 3:1 Окончен
16:50 Стефанос Циципас - Фрэнсис Тиафо 0:3 Окончен
18:50 Маккензи Макдональд - Карен Хачанов 1:3 Окончен
20:05 Энди Маррей - Николай Басилашвили 3:1 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
17:30 Светлана Кузнецова - Лесли Керхов 0:2 Окончен
17:50 Слоан Стивенс - Петра Квитова 2:0 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Англия - Германия 0:0 1-й тайм
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Англия - Германия 0:0 1-й тайм
22:00 Швеция - Украина -:- Запланирован
Теннис (5 событий из 64) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Denis Shapovalov - Филипп Кольшрайбер 2:1 Прерван
19:45 Кристофер О'Коннелл - Гаэль Монфис 1:1 Отложен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Михаэла Бузарнеску - Винус Уильямс 1:2 Окончен
13:00 Элисе Мертенс - Харрье Дарт 2:0 Окончен
13:00 Каролина Плишкова - Тамара Зиданшек 2:0 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
03:30 Атланта Хоукс - Милуоки Бакс -:- Запланирован

Бронзовый призер Олимпиады Бондаренко пропустит Игры в Токио

31-летний легкоатлет не выполнил норматив
Легкая атлетика
18:33
Бронзовый призер Олимпиады Бондаренко пропустит Игры в Токио
Богдан Бондаренко / фото - НОК

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио украинец Богдан Бондаренко пропустит Игры Токио в 2021 году. Легкоатлет не успел выполнить норматив на соревнованиях – 2,33 метра.

31-летний Богдан вернулся в сектор прыжков в высоту на чемпионате Украины. До этого Бондаренко не состязался полтора года. На национальном первенстве легкоатлету покорилась лишь планка на 2,26 метров. Она стала лучшим результатом сезона, несмотря на то, что после ЧУ были еще 2 турнира с возможностью квалифицироваться на Игры.

На своей первой Олимпиаде в Лондоне в 2012 году Бондаренко занял 7-е место. Единственным украинцем среди мужчин в прыжках в высоту станет Андрей Проценко.

Анна Рыжикова ранее выполнила олимпийский норматив.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Богдан Бондаренко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Бондаренко выступит на первом турнире с 2019 года
Бондаренко выступит на первом турнире с 2019 года
Легкая атлетика
15 июня 15:33
1

Новости: Легкая атлетика

Бронзовый призер Олимпиады Бондаренко пропустит Игры в Токио
Бронзовый призер Олимпиады Бондаренко пропустит Игры в Токио
18:33
Во Львове за 200 метров до финиша полумарафона умер бегун
Во Львове за 200 метров до финиша полумарафона умер бегун
27 июня 14:44
Усэйн Болт – о рекордах на 100 и 200 м: «Не думаю, что спортсмены находятся на достаточном уровне»
Усэйн Болт – о рекордах на 100 и 200 м: «Не думаю, что спортсмены находятся на достаточном уровне»
25 июня 14:07
Нестеренко добыл путевку на Олимпийские Игры в метании диска
Нестеренко добыл путевку на Олимпийские Игры в метании диска
21 июня 21:04
Рыжикова: «Делаю все, чтобы на Олимпийских Играх показать высокий результат»
Рыжикова: «Делаю все, чтобы на Олимпийских Играх показать высокий результат»
21 июня 18:42
Рыжикова с олимпийским нормативом стала чемпионкой Украины в беге на 400 м
Рыжикова с олимпийским нормативом стала чемпионкой Украины в беге на 400 м
21 июня 17:39
Проценко – о травме ахилла: «Был период, когда не мог ходить, однако сейчас могу соревноваться в полную силу»
Проценко – о травме ахилла: «Был период, когда не мог ходить, однако сейчас могу соревноваться в полную силу»
21 июня 16:36
Дисквалифицированная на 5 лет легкоатлетка отобралась в сборную США на Олимпийские игры
Дисквалифицированная на 5 лет легкоатлетка отобралась в сборную США на Олимпийские игры
Токио-2020
21 июня 13:58
Усэйн Болт стал отцом во второй раз. Теперь у него трое детей
Усэйн Болт стал отцом во второй раз. Теперь у него трое детей
21 июня 13:39
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Все новости