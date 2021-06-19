Бубка стал исполняющим обязанности президента Ассоциации Всемирных игр мастеров

Кай Холм покинул пост спустя 26 лет

Сергей Бубка / фото - НОК

Олимпийский чемпион и рекордсмен мира, а также глава НОК Украины Сергей Бубка будет исполнять обязанности президента Ассоциации Всемирных игр мастеров (International Masters Games Association, IMGA).

Такое решение было принято руководящим органом Ассоциации после того, как Кай Хольм покинул пост после 26 лет руководства со дня основания Ассоциации в 1995 году. Бывший руководитель отметил кандидатуру украинца.

«Сергей Бубка является отличной кандидатурой, который способен не только поддержать развитие Ассоциации, но и продолжить эффективное сотрудничество между МОК и Ассоциацией».

Ранее Сергей высказался о перспективах украинского хоккея.