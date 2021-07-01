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Чемпионку мира на дистанции Рыжиковой дисквалифицировали на 2 года за нарушение антидопинговых правил

Эйд Насер не предоставляла информацию о своем местонахождении
Легкая атлетика
10:31
Чемпионку мира на дистанции Рыжиковой дисквалифицировали на 2 года за нарушение антидопинговых правил
Сальва Эйд Насер / фото - World Athletic

Спортивный арбитражный суд отстранил от соревнований на 2 года чемпионку мира в беге на 400 метров Сальву Эйд Насер.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике утверждал, что легоатлетка из Бахрейна пропустила допинг-тесты 12 марта и 12 апреля 2019 года, а также 24 января 2020-го. Еще одно нарушение – непредоставление информации о местонахождении – датируется 1 января 2019 года.

Однако дисциплинарный World Athletics не подтвердил пропуск теста в апреле 2019 года, и Насер была оправдана, так как остальные нарушения произошли в течение периода, превышающего 12 месяцев. После обжалования решения в CAS бегунью все же дисквалифицировали.

Напомним, Анна Рыжикова завоевала олимпийскую лицензию в беге на 400 метров, став чемпионкой Украины.

Антон Кривенко
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Анна Рыжикова

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