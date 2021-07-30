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«Чертов Патрик Тирнан отдал абсолютно все». Обессиленный австралиец упал за 100 м до финиша, но завоевал сердца болельщиков
Бегун испытывал проблемы на протяжении всей дистанции, но все-таки финишировал
18:55
Фото: Getty Images
Австралийский бегун Патрик Тирнан не сумел завоевать медаль Олимпийских игр-2020 в Токио в беге на 10 км. Однако сердца болельщиков легкоатлет покорил.
Тирнан испытывал проблемы на протяжении всей дистанции, а за 100 м до финальной черты обессиленный упал, но сумел себя преодолеть и все-таки финишировал.
Такой характер подкупил болельщиков. Вот несколько их комментариев из социальных сетей:
«Чертов Патрик Тирнан отдал абсолютно все. Какой храбрый бег в этой жаре».
«Молодец дружище, горжусь».
«Боже, душераздирающе видеть, как Патрик Тирнан борется на последних 100 м и падает – но, черт возьми, он продержался на 9500 м, он действительно сделал это».
Арену Тирнан покидал на коляске.
Напомним, Тирнан – не первая жертва жары в Токио.
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