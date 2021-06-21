Дисквалифицированная на 5 лет легкоатлетка отобралась в сборную США на Олимпийские игры

Апелляцию Макнил рассматривает CAS





Брианна Макнил / Фото: aazkanews.com

Олимпийская чемпионка в беге на 100 м с барьерами Брианна Макнил, несмотря на пятилетнюю дисквалификацию, отобралась в сборную США на Олимпийские игры-2020.



Во время забега Макнил показала второй результат после Кендры Харрисон.

Макнил 4 июня получила пятилетнюю дисквалификацию за вмешательство в процедуру допинг-контроля. Затем легкоатлетка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, где на время рассмотрения дела разрешили спортсменке выступить на отборе в сборную США.

Если суд поддержит дисквалификацию, то срок ее наказания начнется от 15 августа 2020 года, а в Токио-2020 полетит финишировавшая четвертой в отборе Габриэль Каннингэм.

Напомним, американская рекордсменка Шелби Хулихан не поедет на Олимпийские Игры в Токио из-за положительной допинг-пробы.