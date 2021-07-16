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Двукратная чемпионка мира на дистанции Рыжиковой пропустит Олимпиаду-2020

Гейнова не выступит из-за травмы
Olympics Токио-2020
13:46
Двукратная чемпионка мира на дистанции Рыжиковой пропустит Олимпиаду-2020
Зузана Гейнова / Фото: facebook.com/hejnovaofficial

Двукратная чемпионка мира в беге на 400 м с барьерами Зузана Гейнова пропустит Олимпиаду-2020. Об этом чешская легкоатлетка сообщила в своем Facebook:

Важно не просто участвовать, а бороться изо всех сил. И сейчас я не в состоянии – последние недели я не могла ходить из-за (травмы) ахиллова сухожилия, не говоря уже о том, чтобы тренироваться как следует.

Нелегко говорить, но я решила не соревноваться в Токио. Сейчас чувствую себя намного лучше, но, чтобы выступать на Олимпиаде, надо быть в отличной форме. Я не в ней.

Гейнова побеждала на мировых первенствах 2013 и 2015 годов. Также она завоевывала бронзу на Играх-2012 в Лондоне.

Напомним, что на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, Швеция, Анна Рыжикова установила национальный рекорд Украины.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Токио-2020 Анна Рыжикова

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