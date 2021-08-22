Геращенко одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в США

Левченко расположилась на четвертой позиции

Ирина Геращенко / фото - Wanda Diamond League

Украинская легкоатлетка Ирина Геращенко победила в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США).

Украинка показала взяла высоту 1,98 м, это ее лучший результат в сезоне.

За первое место Геращенко боролась с американкой Вашти Каннингем. Обе не смогли покорить высоту на 2,00 м. Победительница определилась после серии дополнительных попыток, когда планку снизили до 1,94 м.

Другая украинка Юлия Левченко расположилась на четвертой позиции. Бронзовая призер Олимпиады Ярослава Магучих не выступала на этом этапе.

Бриллиантовая лига. Юджин (США). Прыжки в высоту

1. Ирина Геращенко (Украина) - 1,98 м (1,94 в финальной попытке)

2. Вашти Каннингем (США) – 1,98

3. Камила Лицвинко (Польша) – 1,90

4. Юлия Левченко (Украина) – 1,90

5. Рэйчел Макрой (США) – 1,87

6-7. Эрика Кинси (Швеция) – 1,83

6-7. Алессия Трост (Италия) – 1,83

8. Елена Роу (США) – 1,79

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