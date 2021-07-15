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Главная конкурентка Магучих на Олимпийское золото в Токио победила на турнире в Финляндии

Ласицкене покорила двухметровую высоту
Легкая атлетика
16:10
Главная конкурентка Магучих на Олимпийское золото в Токио победила на турнире в Финляндии
Мария Ласицкене / фото - RT

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене победила на международном турнире в Йоэнсуу, Финляндия.

Россияннка покорила высоту в 2 метра, что на 12 сантиметров больше, чем у ближайшей преследовательницы Татьяны Гусин.

19-летняя Ярослава Магучих на последнем турнире, который проходил в Таллине, Эстония, также завоевала золотую медаль. Для победы на молодежном первенстве Европы украинке хватило высоту 1,85 метра, но она покорила и 2-метровую планку.

Отметим, на Олимпийских играх в Токио Ярослава намерена установить новый мировой рекорд.

Антон Кривенко
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Мария Ласицкене

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Новости: Легкая атлетика

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