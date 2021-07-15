Она заставляет верить в золото Олимпиады. Магучих разорвала чемпионат Европы в клочья и хочет мировой рекорд
Главная конкурентка Магучих на Олимпийское золото в Токио победила на турнире в Финляндии
Ласицкене покорила двухметровую высоту
16:10
Мария Ласицкене / фото - RT
Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене победила на международном турнире в Йоэнсуу, Финляндия.
Россияннка покорила высоту в 2 метра, что на 12 сантиметров больше, чем у ближайшей преследовательницы Татьяны Гусин.
19-летняя Ярослава Магучих на последнем турнире, который проходил в Таллине, Эстония, также завоевала золотую медаль. Для победы на молодежном первенстве Европы украинке хватило высоту 1,85 метра, но она покорила и 2-метровую планку.
Отметим, на Олимпийских играх в Токио Ярослава намерена установить новый мировой рекорд.