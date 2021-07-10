Магучих с рекордом турнира принесла Украине второе золото ЧЕ среди молодежи
Магучих в Токио намерена побить мировой рекорд, которому более 30 лет
Украинка взяла золото молодежного чемпионата Европы
20:56
Ярослава Маучих / Фото: European Athletics
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих отреагировала на золото молодежного чемпионата Европы. 19-летняя легкоатлетка надеется побить мировой рекорд на Олимпийских Играх в Токио. Слова Магучих приводит European Athletics:
«В Токио я хочу прыгнуть более чем на 2,05 м, 2,07 м. Я хочу прыгнуть на мировой рекорд».
Мировой рекорд – 2,09 м. Он держится с 1987 года.
Молодежный чемпионат Европы Магучих выиграла с огромным запасом, установив новый рекорд турнира (2,0 м).
Напомним, недавно украинка показала лучший результат сезона в мире (2,03 м).
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