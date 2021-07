Магучих с рекордом турнира принесла Украине второе золото ЧЕ среди молодежи

Ярослава Магучих / Фото: twitter.com/EuroAthletics

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла чемпионат Европы среди молодежи.

Магучих с первого раза взяла 1,85 м и 1,89 м и уже после этого гарантировала себе золото. Однако украинка решила не останавливаться – пропустила высоту 1,92, а затем сходу покорила 1,95 м и 2,0 м.

Таким образом, Магучих не только взяла золото, но и установила новый рекорд турнира. Также это вторая золотая медаль для Украины на этом чемпионате Европы.

Ярослава – серебряный призер взрослого чемпионата мира-2019. В этом году она уже показала лучший результат сезона в мире – 2,03 м. После ЧЕ 19-летняя украинка нацеливается на Олимпийские игры в Токио, где надеется обновить собственный рекорд (2,04), а также взять медаль.

Интересно и то, что предыдущие два молодежных чемпионата Европы по прыжкам в высоту выиграла другая украинка – Юлия Левченко.

On top of the podium once more!



Yaroslava Mahuchikh clears a championship record of 2.00m to win the European U23 high jump title. #Tallinn2021 pic.twitter.com/B0PEgPsJ37