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Главный фаворит ОИ-2020 в прыжках в высоту Магучих прибыла в Токио
Украинка – обладательница лучшего результата сезона в мире
14:26
Ярослава Магучих / Фото: Instagram Магучих
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прибыла в Токио для участия в Олимпийских играх-2020. Об этом легкоатлетка сообщила у себя в Instagram.
Магучих – главный фаворит на победу в прыжках в высоту. Перед Олимпиадой она показала лучший результат сезона в мире.
Ранее Магучих рассказала, какую высоту надеется взять в Токио-2020. Свои выступления на Олимпиаде Ярослава начнет 5 августа.
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