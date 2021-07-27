Главный фаворит ОИ-2020 в прыжках в высоту Магучих прибыла в Токио

Украинка – обладательница лучшего результата сезона в мире

Ярослава Магучих / Фото: Instagram Магучих

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прибыла в Токио для участия в Олимпийских играх-2020. Об этом легкоатлетка сообщила у себя в Instagram.

Магучих – главный фаворит на победу в прыжках в высоту. Перед Олимпиадой она показала лучший результат сезона в мире.

Ранее Магучих рассказала, какую высоту надеется взять в Токио-2020. Свои выступления на Олимпиаде Ярослава начнет 5 августа.