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Главный фаворит ОИ-2020 в прыжках в высоту Магучих прибыла в Токио

Украинка – обладательница лучшего результата сезона в мире
Olympics Токио-2020
14:26
Главный фаворит ОИ-2020 в прыжках в высоту Магучих прибыла в Токио
Ярослава Магучих / Фото: Instagram Магучих

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прибыла в Токио для участия в Олимпийских играх-2020. Об этом легкоатлетка сообщила у себя в Instagram

Магучих – главный фаворит на победу в прыжках в высоту. Перед Олимпиадой она показала лучший результат сезона в мире.

Ранее Магучих рассказала, какую высоту надеется взять в Токио-2020. Свои выступления на Олимпиаде Ярослава начнет 5 августа.

Сергей Остапенко
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Ярослава Магучих

Комментарии 1

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27 июля 2021г. 14:41
Милий Боже, захисти Ярославу Магучіх від прогнозів базік-експертів, котрі вже пороздавали медалі.
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