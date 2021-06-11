Гуцол и Миколенко поднялись на пьедестал турнира в Финляндии

Евгений показал второй лучший результат в карьере

Евгений Гуцол / Фото: gathletics.com.ua

Украинцы привезли две медали с турнира MOTONET GP по легкой атлетике, который проходил в Эспоо, Финляндия.



Евгений Гуцол в беге на 800 метров показал второй результат. Гуцол завершил забег за 1:46:83 с, что стало его вторым лучшим результатом в карьере. Британец Джошуа Лей почти на секунду опередил украинца (1:45.99 с)

Мария Миколенко в беге с препятствиями на 400 м финишировала второй с результатом 57.71 с. Победу добыла финка Вииви Лехикоинен (56.17).

Напомним, что на Бриллиантовой лиге во Франции Анна Рыжикова завоевала серебро, а Марина Бех-Романчук – бронзу с лучшим результатом сезона.