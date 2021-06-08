Чумаченко с 1.92 м выиграла турнир в Праге
Килипко и Никифоров вторые в Праге
Марина показала лучший результат сезона, а Сергей вернулся после травмы
11:58
Марина Килипко / Фото: sport.24tv.ua
Украинские легкоатлеты Марина Килипко и Сергей Никифоров завоевали серебряные медали на мемориале Йозефа Одложила в Праге.
Килипко с лучшим результатом сезона (4.45 м) заняла второе место в прыжках с шестом. В этой же дисциплине украинка Яна Гладийчук была четвертой (4.35 м).
Никифоров вернулся после травмы и в прыжках в длину стал вторым (7.78 м), уступив чеху Радеку Юшко (8.11 м).
Напомним, ранее золотую медаль на турнире в Праге завоевала Виктория Ткачук.
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