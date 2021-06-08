Килипко и Никифоров вторые в Праге

Марина показала лучший результат сезона, а Сергей вернулся после травмы





Марина Килипко / Фото: sport.24tv.ua

Украинские легкоатлеты Марина Килипко и Сергей Никифоров завоевали серебряные медали на мемориале Йозефа Одложила в Праге.



Килипко с лучшим результатом сезона (4.45 м) заняла второе место в прыжках с шестом. В этой же дисциплине украинка Яна Гладийчук была четвертой (4.35 м).

Никифоров вернулся после травмы и в прыжках в длину стал вторым (7.78 м), уступив чеху Радеку Юшко (8.11 м).

Напомним, ранее золотую медаль на турнире в Праге завоевала Виктория Ткачук.