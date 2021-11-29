Левченко опасалась, что не сможет квалифицироваться на Олимпийские игры

В Токио украинская прыгунья в высоту заняла восьмое место

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Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко рассказала, с какими трудностями столкнулась в начале сезона, когда ей необходимо было завоевывать олимпийскую лицензию в Токио-2020.

Жан Беленюк после выигранной на Олимпиаде золотой медали, заявил, что перед Играми получил серьезную травму. У вас также была травма колена, но вы поехали на Олимпиаду и квалифицировались в финал. Этим и объясняются слезы, которые полились из ваших глаз после выхода в финал. Насколько вам было морально тяжело в решающий день, ведь вы понимали, что травма не даст показать вам максимум в финале?

Эта мысль сопровождала меня целый сезон. Нет спортсмена-профессионала, у которого нет ни одной травмы. Иногда эти вещи происходят вопреки всему. Жан показал, что даже с травмой можно выиграть не просто медаль, а золото. Травмы иногда появляются будто бы для закалки характера. У меня вообще целый год шел не так, как надо. Зимой что-то получалось на тренировках. Я думала, что есть время. Но выхожу на соревнования, и опять не клеится! Еще давит, что это олимпийский сезон, и ты понимаешь, что на носу Олимпийские игры, а ты вообще болтаешься непонятно где. В какой-то момент я поняла, что остаюсь без Олимпиады, потому что вообще ничего не получалось. Времени нет, а еще и беспокоит что-то.

Левченко поехала на Олимпийские игры благодаря тому, что ее главная конкурентка в борьбе за лицензию Оксана Окунева не сумела выполнить норматив (1,96 см).

В Токио Левченко квалифицировалась в финал, где заняла восьмое место.