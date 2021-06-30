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Левченко: «После того, что происходит с моим телом и психологическим здоровьем – я в олимпийской сборной»

Украинская легкоатлетка – о проблемах перед Играми в Токио-2020


Легкая атлетика
12:56
Левченко: «После того, что происходит с моим телом и психологическим здоровьем – я в олимпийской сборной»
Юлия Левченко / Фото - tsn.ua
Титулованная украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко в Instagram высказалась относительно проблем со здоровьем накануне Олимпийских игр в Токио.

«После вируса в начале года, после какого-то ужаса, слез и полного непонимания, что происходит с моим телом и психологическим здоровьем – я в олимпийской сборной. Этот год для меня – год испытаний. Я несколько раз задумывалась о том, чтобы завершить сезон. И кто-то на небе подал мне руку помощи. Родные, друзья, тренер, коллеги по цеху – всем спасибо! Ваша поддержка дала так много! Вчера я смотрела игру ребят футбольной сборной. Такие моменты вдохновляют. Они восстанавливают, придают сил, находят путь к смыслу. Спасибо за лекарство для души».



Напомним, на чемпионате Европы-2021 по легкой атлетике в закрытых помещениях Левченко с результатом 1,94 метра заняла 4-е место. На прошедшем чемпионате Украины титулованная спортсменка показала такой же результат.

Олимпийский норматив Левченко выполнила на турнире в Минске (Беларусь), который состоялся в 2019 году.
Владимир Кириченко
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Юлия Левченко Токио-2020

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