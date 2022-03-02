Левченко: «путин думает, что он всемогущий бог! Он сошел с ума!»

Охотники на гигантских лобстеров
05 марта 14:40
Знаменитая легкоатлетка Юлия Левченко вновь опубликовала пост об актуальной ситуации в Украине:
«У меня нет слов. Это боль и ад... Спасибо всему миру, спасибо тем, кто не молчит. Я хочу жить дома! Дома, в Киеве, в Украине. Я умираю изнутри. Наши люди, наши улицы умирают. 24 февраля на нас напала Россия. И теперь наша жизнь не такая, как обычно. Я люблю Украину!!! Я люблю людей, я верю в нашу страну. Я верю в силу всего мира. То, что происходит сейчас, — это самая большая глупость. В этом веке – идти на войну против людей. Это происходит, когда человек думает, что он всемогущий бог. Когда он сошел с ума. Вот кем стал Путин.»
Ранее XSPORT.ua опубликовал видеообращение гимнастки Лилии Подкопаевой к россиянам с призывом выходить на митинги.
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