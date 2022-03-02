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XSPORT Review

Левченко: «путин думает, что он всемогущий бог! Он сошел с ума!»

Украинская легкоатлетка вновь рассказала о ситуации в нашей стране
Легкая атлетика
21:38
Левченко: «путин думает, что он всемогущий бог! Он сошел с ума!»
Юлия Левченко

Знаменитая легкоатлетка Юлия Левченко вновь опубликовала пост об актуальной ситуации в Украине:

«У меня нет слов. Это боль и ад... Спасибо всему миру, спасибо тем, кто не молчит. Я хочу жить дома! Дома, в Киеве, в Украине. Я умираю изнутри. Наши люди, наши улицы умирают. 24 февраля на нас напала Россия. И теперь наша жизнь не такая, как обычно. Я люблю Украину!!! Я люблю людей, я верю в нашу страну. Я верю в силу всего мира. То, что происходит сейчас, — это самая большая глупость. В этом веке – идти на войну против людей. Это происходит, когда человек думает, что он всемогущий бог. Когда он сошел с ума. Вот кем стал Путин.»


Ранее XSPORT.ua опубликовал видеообращение гимнастки Лилии Подкопаевой к россиянам с призывом выходить на митинги.

 

 

 

 

 

 

Источник: XSPORT
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Юлия Левченко

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