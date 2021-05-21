Магучих и Геращенко выступят на турнире в Германии

В прошлом году весь пьедестал соревнований был украинским

Ярослава Магучих / Фото: european-athletics.com

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко выступят на турнире в Дессау, Германия.



На турнире будет присутствовать и главная соперница действующей чемпионки Европы по прыжкам в высоту в помещении – трехкратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене, которая выступит в качестве нейтральной спортсменки.

Отметим, что в прошлом году на этом турнире весь пьедестал был украинским – Юлия Левченко и Магучих покорили 1.96 м, а Геращенко закончила с результатом 1.9 м.

Напомним, что Магучих в воскресенье, 23 мая, выступит на первом этапе Бриллиантовой лиги в сезоне.