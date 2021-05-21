Магучих, Левченко и Саладуха выступят на первом этапе Бриллиантовой лиги
Магучих и Геращенко выступят на турнире в Германии
В прошлом году весь пьедестал соревнований был украинским
13:01
Ярослава Магучих / Фото: european-athletics.com
Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко выступят на турнире в Дессау, Германия.
На турнире будет присутствовать и главная соперница действующей чемпионки Европы по прыжкам в высоту в помещении – трехкратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене, которая выступит в качестве нейтральной спортсменки.
Отметим, что в прошлом году на этом турнире весь пьедестал был украинским – Юлия Левченко и Магучих покорили 1.96 м, а Геращенко закончила с результатом 1.9 м.
Напомним, что Магучих в воскресенье, 23 мая, выступит на первом этапе Бриллиантовой лиги в сезоне.
Комментарии 0