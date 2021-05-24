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Магучих и Саладуху сняли с этапа Бриллиантовой лиги в Великобритании
Препятствий для следующих соревнований нет
20:27
Ярослава Магучих / фото - WA
Чемпионка Европы Ярослава Магучих и Олимпийская чемпионка Ольга Саладуха не смогли выступить на этапе Бриллиантовой лиги в британском Гейтсхеде. Как гласит официальное сообщение World Athletics, легкоатлетки нарушили ковид-протокол.
«Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, ее тренер Татьяна Степанова и их соотечественница Ольга Саладуха были исключены из вчерашнего этапа Бриллиантовой лиги в Гейтсхеде из-за нарушения ковид-протоколов ранее в тот же день. И спортсмены, и тренер самоизолировались и прошли дополнительные испытания перед выездом из Великобритании. Для этих спортсменок нет никаких препятствий для участия в следующих стартах, если они будут в дальнейшем соблюдать ковид-протоколы».
Украинка Юлия Левченко в Британии показала результат – 1,84 метра в прыжках в высоту.
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