Магучих: «Хочу улучшить свой личный рекорд на молодежном ЧЕ»

Ярослава Магучих / фото - ФЛАУ

Чемпионка Европы Ярослава Магучих поделилась своими ожиданиями от выступления на молодежном континентальном первенстве, которое проходит в Таллине, Эстония. Легкоатлетка квалифицировалась в финал, показав результат 182 сантиметра.

Я надеюсь на хорошие результаты, потому что и погода позволяет, солнышко светит в этом году. Поэтому будем соревноваться и показывать самые высокие результаты.

В этом году было меньше соревнований, чем даже в прошлом. Поэтому надо выступать везде, и, конечно, мы подготовились таким образом, чтобы к Олимпиаде в Токио я уже была в хорошей профессиональной форме и чтобы там показала хорошие результаты. В этом году соревнований было мало. Нам нужна была передышка, чтобы улучшить свою технику прыжка.

Конечно, хочется всегда на всех соревнованиях, когда ты прыгаешь, улучшить свой личный рекорд. И, конечно, и здесь хочется улучшить свои 2,04 м, которые я прыгала еще в 2019 году (с этим результатом Магучих и завоевала серебро на чемпионате мира в Дохе – прим.). Будем очень стараться, чтобы все-таки прыгнуть выше.

В этом сезоне мы хорошо прибавили в скорости. Из-за этого чуть-чуть поменялась техника прыжка. Поэтому небольшие изменения есть и в самом прыжке. Готовимся упорно к Олимпиаде.

Олимпиада – это соревнования, к которым идут четыре года. Это очень важно для каждого спортсмена. И, конечно, хочется показать очень хороший результат, чтобы получить эмоции от соревнований.

На соревнованиях люди сами создают себе атмосферу. Просто нужно радоваться и наслаждаться тем, что ты делаешь. Это самое главное. Потому что если ты наслаждаешься делом, которым ты занимаешься, то тогда у тебя все получается, и ты получаешь кайф от этого».