Магучих, Левченко и Саладуха выступят на первом этапе Бриллиантовой лиги

Все дисциплины в Гейтсхеде пройдут 23 мая

Ярослава Магучих / Фото: instagram.com/worldathletics

Новый сезон Бриллиантовой лиги начнется этапом в Гейтсхеде, Великобритания. Соревнования в 16-и дисциплинах пройдут в один день – 23 мая.



Украину в дебютном этапе Бриллиантовой лиги представят три легкоатлетки: Юлия Левченко и Ярослава Магучих (прыжки в высоту), а также Ольга Саладуха (тройной прыжок).

Отметим, что на турнире выступит и главная соперница Левченко и Магучих – россиянка Мария Ласицкене, которая выступит в качестве нейтральной спортсменки.

Соревнования по прыжкам в высоту начнется в 20:55 по киевскому времени, а тройной прыжок следует ожидать в 21:45.

Напомним, что Магучих стала чемпионкой Европы по легкой атлетике в помещении в прыжках в высоту.