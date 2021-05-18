Магучих показала, что у нее есть чувство ритма
Магучих, Левченко и Саладуха выступят на первом этапе Бриллиантовой лиги
Все дисциплины в Гейтсхеде пройдут 23 мая
18 мая 12:44
Ярослава Магучих / Фото: instagram.com/worldathletics
Новый сезон Бриллиантовой лиги начнется этапом в Гейтсхеде, Великобритания. Соревнования в 16-и дисциплинах пройдут в один день – 23 мая.
Украину в дебютном этапе Бриллиантовой лиги представят три легкоатлетки: Юлия Левченко и Ярослава Магучих (прыжки в высоту), а также Ольга Саладуха (тройной прыжок).
Отметим, что на турнире выступит и главная соперница Левченко и Магучих – россиянка Мария Ласицкене, которая выступит в качестве нейтральной спортсменки.
Соревнования по прыжкам в высоту начнется в 20:55 по киевскому времени, а тройной прыжок следует ожидать в 21:45.
Напомним, что Магучих стала чемпионкой Европы по легкой атлетике в помещении в прыжках в высоту.
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