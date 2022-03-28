Магучих: «Моя победа на чемпионате мира во время войны дала повод украинцам улыбнуться»

Украинцы сильны на любом фронте

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Чемпионка мира в прыжках в высоту в помещении Ярослава Магучих в интервью BBC рассказала, что ее победа на турнире в Белграде принесла позитивные эмоции украинцам, защищающим нашу страну от российских оккупантов:



Я получила много сообщений. Что-то вроде: «Спасибо тебе за повод улыбнуться». У них очень много плохих новостей – они ведь воюют. Но когда украинцы увидели, как я победила, что я выиграла золотую медаль для Украины, это показало силу украинского народа. Я дала возможность немного позитивных эмоций. Сфокусироваться было непросто, но я должна была показать миру мощь Украины. У нас сильные люди, которые не сдаются и будут защищать свободу и независимость на любом фронте.

«Золотой» прыжок Магучих в Сербии.