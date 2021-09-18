Магучих: «На одном таланте ты не пройдешь в профессионалы, на мировые арены»

Ярослава Магучих / фото - Global Look Press

Бронзовый призер Олимпийских Игр в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, важен ли в спорте талант.

Я считаю, что в любой сфере, даже если есть определенные способности, но без своего трудолюбия, а в спорте также и без тренера, который дает установки на соревнованиях, это невозможно.

Что желать спортсменам перед турнирами? Мне достаточно пожелания наслаждаться соревнованиями. Потому что если ты получаешь от этого кайф, то у тебя все выходит. Поэтому, это самое главное, наверное».