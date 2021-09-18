Магучих: «Медаль Токио-2020 – это очень важная ступень для меня как для спортсменки»
Магучих: «На одном таланте ты не пройдешь в профессионалы, на мировые арены»
Украинская легкоатлетка – о важности трудолюбия в спорте
10:00
Ярослава Магучих / фото - Global Look Press
Бронзовый призер Олимпийских Игр в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, важен ли в спорте талант.
«На одном таланте ты не пройдешь в профессионалы, на мировые арены. Потому что тебе надо самосовершенствоваться всегда, тренироваться усердно. Поэтому важен не только талант.
Я считаю, что в любой сфере, даже если есть определенные способности, но без своего трудолюбия, а в спорте также и без тренера, который дает установки на соревнованиях, это невозможно.
Что желать спортсменам перед турнирами? Мне достаточно пожелания наслаждаться соревнованиями. Потому что если ты получаешь от этого кайф, то у тебя все выходит. Поэтому, это самое главное, наверное».
Ярослава Магучих рассказала, что для нее значит медаль главных спортивных стартов четырехлетия.