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Магучих – на вершине мирового рейтинга по прыжкам в высоту. Геращенко – четвертая, Левченко – седьмая

Международная ассоциация легкоатлетических федераций опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменок
Легкая атлетика
11:33
Магучих – на вершине мирового рейтинга по прыжкам в высоту. Геращенко – четвертая, Левченко – седьмая
Ярослава Магучих / Фото - gettyimages
Международная ассоциация легкоатлетических федераций на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг лучших атлетов мира в прыжках высоту.

На вершине рейтинга впервые в истории Украины оказалась 19-летняя Ярослава Магучих, которая на Олимпийских играх в Токио завоевала бронзовую медаль.

Ирина Геращенко заняла 4-е место в рейтинге, Юлия Левченко – на 7-й позиции. В Токио-2020 Ирина стала 4-й, Юлия завершила соревнования на 8-м месте

Мировой рейтинг. Прыжки в высоту. Женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1401

2. Мария Ласицкене (Россия) – 1365

3. Никола Макдермотт (Австралия) – 1355
...
4. Ирина Геращенко (Украина) – 1324
...
7. Юлия Левченко (Украина) – 1293

Напомним, что Магучих в феврале установила национальный рекорд Украины, прыгнув 206 см на турнире в Словакии.

Ярослава не собирается останавливаться на достигнутом и уже начинает подготовку к Олимпийским играм в Париже.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Ярослава Магучих Ирина Геращенко Юлия Левченко

Комментарии 4

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12 августа 2021г. 13:46
поддерживаю!
0 0
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12 августа 2021г. 11:35
Хто Олімпійський чемпіон?
0 0
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12 августа 2021г. 12:05
Беленюк!
1 0
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12 августа 2021г. 13:37
согласен!
0 0
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