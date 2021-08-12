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Магучих – на вершине мирового рейтинга по прыжкам в высоту. Геращенко – четвертая, Левченко – седьмая
Международная ассоциация легкоатлетических федераций опубликовала обновленный рейтинг лучших спортсменок
11:33
Ярослава Магучих / Фото - gettyimagesМеждународная ассоциация легкоатлетических федераций на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг лучших атлетов мира в прыжках высоту.
На вершине рейтинга впервые в истории Украины оказалась 19-летняя Ярослава Магучих, которая на Олимпийских играх в Токио завоевала бронзовую медаль.
Ирина Геращенко заняла 4-е место в рейтинге, Юлия Левченко – на 7-й позиции. В Токио-2020 Ирина стала 4-й, Юлия завершила соревнования на 8-м месте
Мировой рейтинг. Прыжки в высоту. Женщины
1. Ярослава Магучих (Украина) – 1401
2. Мария Ласицкене (Россия) – 1365
3. Никола Макдермотт (Австралия) – 1355
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4. Ирина Геращенко (Украина) – 1324
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7. Юлия Левченко (Украина) – 1293
Напомним, что Магучих в феврале установила национальный рекорд Украины, прыгнув 206 см на турнире в Словакии.
Ярослава не собирается останавливаться на достигнутом и уже начинает подготовку к Олимпийским играм в Париже.